أول قرار لإدارة بايدن بشأن السوريين الموجودين في أمريكا

وبموجب القرار الذي جاء من قبل وزير الأمن القومي الأمريكي ديفيد بيكوسكي ،يوم امس الجمعة، قررت واشنطن تمديد حالة الحماية المؤقتة (TPS) في سوريا لمدة 18 شهرا.



وبحسب البيان "أن هذا الإجراء يمكن أن يستفيد منه أكثر من 6700 مواطن سوري موجود في أمريكا، كما يسمح لحوالي 1800 فرد إضافي بتقديم طلبات أولية للحصول على هذه الحالة".



ويمكّن القرار الأخير السوريين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا، حتى أيلول 2022، والتي كانت من المفترض أن تنتهي صلاحيتها في 31 آذار 2021.



وكانت "اللجنة الأمريكية العربية المناهضة للتمييز" رفعت عريضة رسمية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في إدارة بايدن، تطالب فيها بإعادة تحديد وتمديد التجديد لنظام الحماية المؤقتة بالنسبة للسوريين.