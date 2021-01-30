إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" نقلاً عن المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن "ما تردد عن وصول مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35 إلى سماء إيران كذبة"، مضيفاً "إن حادثة الليلة الماضية لا علاقة لها بالتهديدات الجوية التي من شأنها تفعيل نظام الدفاع الجوي في البلاد".



وكان إيدي كوهين الإعلامي الصيهوني زعم عبر تدوينة له في حسابه على "تويتر"، قائلاً " على ما يبدو طائرات شبح F-35 مجهولة الهوية تسرح وتمرح في سماء طهران في هذه الاثناء".



من جانبها، قالت دائرة العلاقات العامة في مطار الإمام الخميني الدولي، إن "طائرة تركية قامت بتغيير مسارها إلى العاصمة باكو بسبب الظروف الجوية في طهران وبمجرد استقرار الأحوال الجوية عادت هذه الطائرة إلى طهران"، مشيرة إلى أنه "جرى إطلاق صفارات الانذار الليلة الماضية غرب طهران نتيجة خلل فني".