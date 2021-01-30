الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 14:02

عموئي: إيران لا تنظر إلى قضايا امريكا على أنها قضاياها الخاصة

عموئي: إيران لا تنظر إلى قضايا امريكا على أنها قضاياها الخاصة
واضاف عموئي ،اليوم السبت لمراسل وکالة "ارنا"، ان الرئيس الأمريكي الجديد يمتاز باكثرية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب تمكنه من اتخاذ قرارات جيدة بشأن إيران , فهو أصدر أوامر تنفيذية تخالف ما اتخذته الإدارة الأمريكية السابقة وهذا يعني يمكنه استخدام مكانته في الكونغرس لتمرير اهدافه السياسية .

وتابع: لم يستخدم الأمريكيون مطلقًا الامكانيات والفرص المتاحة لهم. فعلى سبيل المثال ، هناك انتقادات لنهج بايدن فيما يتعلق باغتيال القائد الشهيد " قاسم سليماني" الذي كان شخصية فاعلة في محاربة الإرهاب ، أو اغتيال العالم" محسن فخري زادة."

وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في السنوات الأخيرة ، قال النائب عن طهران : ايران لا تبني سياساتها على من يتولى الامور في البيت الأبيض ، لان الاصل بقاء الحكومات بغض النظر عن من يحكمها مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنظر إلى قضايا امريكا على أنها قضاياها بغض النظر عمن يشغل مناصب في الادارة الأمريكية.

وعن مدى تأثير التطورات الأمريكية على العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ، قال عموئي : ان التطورات الداخلية الأمريكية كدولة لا تهمنا ولكن بالطبع فأن الخبراء يراقبون التطورات السياسية فيها مبينا ان الحكومة الامريكية السابقة قامت باعمال مخربة ضد ايران.منها اغتيال الشخصيات ووضع العثرات امام التعامل مع الامم المتحدة و...

وفي إشارة إلى قانون الاجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات ، قال: ان أحد أبعاد هذا القانون هو أنه بما أن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته تجاه إيران ، فإننا لا نضع أي قيود على برنامجنا النووي وبناءً على ذلك ، ستعمل ايران وبقوة أكبر من أجل حفظ مصالحها وأهدافها الوطنية وعلى هذا الاساس اصبح على جدول الأعمال رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي :ان على الطرف الآخر ان يدرك أنه إذا لم يلتزم بتعهداته، فلن نلتزم بها مبينا ان الالتزام يجب أن يكون عمليا وليس على الورق.
رقم : 913261
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
30 كانون الثاني 2021
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
30 كانون الثاني 2021
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
30 كانون الثاني 2021
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
30 كانون الثاني 2021
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
30 كانون الثاني 2021
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
29 كانون الثاني 2021
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟