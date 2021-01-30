شهيد فلسطيني وإصابة 4 مستوطنين ومواجهات في 62 نقطة بأسبوع

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في 6 نقاط، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب اللبن الشرقية في نابلس، وألقيت زجاجات حارقة في أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.



واندلعت مواجهات قرب مستوطنة التلة الفرنسية في مدينة القدس، ويعبد في جنين، وكفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المعدني والاسفنجي وعدد من الإصابات بالاختناق بالغاز السام.



ويوم الخميس، اندلعت مواجهات في 8 نقاط، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة بالقرب من مفرق مستوطنة عتصيون في بيت لحم.



واندلعت مواجهات في دورا بالخليل، وسلواد ومستوطنة معاليه لفونة برام الله، ومخيم الدهيشة وتقوع ببيت لحم، وزيتا بطولكرم، وباقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.



ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 14 نقطة، وأصيب مواطن بالرصاص المطاطي، فيما أصيب مستوطن بالحجارة في مستوطنة نيجهوت بالخليل، وألقيت زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومستوطنة مابو دوتان في جنين.



واندلعت مواجهات في العيسوية في القدس، ومسافر يطا ومستوطنة كرمي تسور في الخليل، وكفر مالك وسلواد ودير أبو مشعل والمغير في رام الله، ومستوطنة بدوئيل وكفل حارس في سلفيت، وبيتا وحوارة بنابلس، وطمون في طوباس.



وشهد يوم الثلاثاء، إطلاق نار على قوات الاحتلال في بلدة قباطية، وإلقاء زجاجات حارقة على قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس.



واندلعت مواجهات في حزما في ضواحي القدس، وسلواد برام الله، والمعصرة ومستوطنة بيتار عيليت في بيت لحم، وقباطية ومخيم جنين في جنين، ومستوطنة اريئيل وقراوة بني حسان في سلفيت، والحاجز الجنوبي لقلقيلية، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة.



واندلعت يوم الاثنين الماضي مواجهات في 8 نقاط، تخللها إطلاق نار على دوريات الاحتلال في طوباس، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب بورين جنوب نابلس، فيما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



واندلعت مواجهات في كفر مالك برام الله، والولجة ببيت لحم، ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس بطولكرم، ومستوطنة ريحان بجنين، وبورين وعراق بورين في نابلس.



ويوم الأحد، استشهد العامل فؤاد سبتي جودة (50 عامًا) من عراق التايه بنابلس، اختناقًا بقنابل الغاز قرب بوابة فرعون في طولكرم.



وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة نفيه تسوف برام الله، وذلك خلال مواجهات في 10 نقاط متفرقة.



واندلعت المواجهات في الطور بالقدس، ومخيم شعفاط في ضواحي القدس، ودير أبو مشعل وأم صفا ومستوطنة نفيه تسوف برام الله، وبوابة فرعون بطولكرم، وقباطية في جنين، وفي يافا وأم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل.



ويوم السبت اندلعت مواجهات في 6 نقاط، ألقى خلالها فلسطينيون زجاجات حارقة في بلدة العيساوية في القدس.



واندلعت مواجهات في خربة التوامين بمسافر يطا بالخليل، وبيت فجار ببيت لحم، ومستوطنة هار براخا ومادما في نابلس، وكفر قدوم بقلقيلية، وأصيب على إثر المواجهات مواطنين بقنابل الغاز السام والعشرات بالاختناق بالغاز السام.