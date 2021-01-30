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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 14:35

منخفض جوي في سوريا يشتد مساءً

منخفض جوي في سوريا يشتد مساءً
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً نهاراً مع هطولات مطرية على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية وتتجدد الفاعلية الجوية مساء ويصبح الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على المناطق الساحلية ويمتد الهطل ليلا إلى أغلب المناطق الساحلية والشمالية ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات الجبلية فوق 1500 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة إلى شديدة وتصبح مساء وخلال الليل رياحا عاصفة مع سرعة تتجاوز 90 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية والوسطى والقلمون والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج قليلا.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع هطل أمطار متفرقة نهارا خاصة على المناطق الساحلية والجزيرة ويستقر الجو تدريجيا ليصبح صحوا بشكل عام مساء كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نهارا والجو بارد ليلا ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.
رقم : 913270
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