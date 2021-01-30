ظريف: نأمل بإرساء سلام مستديم في المنطقة

وقال ظريف في تصريح له اليوم السبت حين وصوله الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان في اطار جولته الاقليمية الحالية: اننا وفي ختام جولتنا على 5 دول نزور نخجوان للبحث حول امكانيات الترانزيت والتعاون في المنطقة بعد انتهاء حرب قرة باغ.



واضاف: انه وفي ظل التعاون بين دول المنطقة ستتوفر هذه الامكانية للجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر دول المنطقة للمزيد من التعاون والتنسيق الترانزيتي بعد الحرب المؤسفة (بين جمهورية اذربيجان وارمينيا) وتوفير الارضية للسلام المستديم في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد بدا جولته الاقليمية من باكو ومن ثم زار موسكو وبعدها يريفان وتبليسي وانقرة حيث تباحث مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقليمي سداسي الاطراف.