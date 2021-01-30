الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 15:24

اثيوبيا تتهم السودان ومصر بتعطيل مفاوضات سد النهضة

اثيوبيا تتهم السودان ومصر بتعطيل مفاوضات سد النهضة
وقال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".

وأضاف بيكيلي، أنه "بعد أن تم التوصل إلى توافق مع مصر بشأن مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحب السودان"، مؤكدا أيضا أنه عندما تم التوافق مع السودان على مقترحات خبراء الاتحاد الأفريقي انسحبت مصر".

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".

كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
مصدر : وكالات
رقم : 913277
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
30 كانون الثاني 2021
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
30 كانون الثاني 2021
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
30 كانون الثاني 2021
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
30 كانون الثاني 2021
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
وزير الصحة الإيارني: العالم بحاجة لعلم المناعة في ظل كورونا
30 كانون الثاني 2021
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟
29 كانون الثاني 2021
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
كيف سترد سوريا على الاعتداءات ‘‘الاسرائيلية‘‘ المتكررة؟
29 كانون الثاني 2021
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
اللبنانيون بين مطرقة الأزمة الاقتصاديّة وسندان كورونا
29 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
الرئيس روحاني : صادرات البلاد غير النفطية بلغت 28 مليار دولار
28 كانون الثاني 2021
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
قصةُ بني إسرائيلَ بقرةٌ وأزمةُ كيانِهُمُ بقراتٌ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
28 كانون الثاني 2021
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
الشهابي: الشعب يريد إسقاط نظام آل خليفة
28 كانون الثاني 2021
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
المراسلة معصومة فروزان
28 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
تقرير أممي يكشف.. حكومة سعويمنية تزيد من معاناة الشعب المظلوم
هل يجد أهالي غزة طريق الخلاص؟
السعودية تدخل أفغانستان من بوابة التعليم...هل تنوي نشر سلفيتها؟