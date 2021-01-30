وبينت الوزارة، في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أن الوفيات توزعت جغرافياً إلى 6 حالات في الضفة الغربية، ووفاتين في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في القدس المحتلة.



وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 200 إصابة في الضفة الغربية، و191 في قطاع غزة، و124 في مدينة القدس المحتلة.



وقالت الوزارة إن حالات التعافي الجديدة توزعت إلى 233 حالة تعافي في الضفة الغربية، 210 في قطاع غزة، 107 في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.