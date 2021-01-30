ظريف: علينا العمل لعدم تكرار ذكريات الحرب المريرة في القوقاز

وقال ظريف في تصريح صحفي ادلى به في ختام اجتماعه مع رئيس المجلس الاعلى بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان واصف طالب اوف: انني اشعر بالكثير من السرور لبدء هذه الجولة من باكو واختتامها بنخجوان.



واضاف: ان جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي حيوية جدا لمستقبل السلام بمنطقة القوقاز وعلينا العمل من اجل عدم تكرار ذكرى الحرب المريرة في هذه المنطقة وان الطريق الوحيد هو التعاون المفيد للجميع.



واكد وزير الخارجية الايراني ان لجمهورية نخجوان دورا محوريا في هذا التعاون وايجاد طرق المواصلات وقال: بناء على المحادثات التي اجريتها في هذه الدول فاننا نامل بان نتمكن من ارساء التعاون الشامل للربط المواصلاتي في هذه المنطقة سواء ممر "شمال-جنوب" او "جنوب-غرب" لنعمل عبر ذلك على ربط الخليج الفارسي بروسيا والبحر الاسود وفي كل هذه الممرات تؤدي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي دورا مهما جدا.



وختم ظريف تصريحه بالقول: انني اوجه الشكر الجزيل لشعب نخجوان لحسن الضيافة التي لقيناها منهم ونامل بان يكون مستقبل المنطقة افضل بكثير.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اعرب عن امله بإرساء سلام مستديم في المنطقة.



وقال ظريف في تصريح له اليوم السبت حين وصوله الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان في اطار جولته الاقليمية الحالية: اننا وفي ختام جولتنا على 5 دول نزور نخجوان للبحث حول امكانيات الترانزيت والتعاون في المنطقة بعد انتهاء حرب قرة باغ.



واضاف: انه وفي ظل التعاون بين دول المنطقة ستتوفر هذه الامكانية للجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر دول المنطقة للمزيد من التعاون والتنسيق الترانزيتي بعد الحرب المؤسفة (بين جمهورية اذربيجان وارمينيا) وتوفير الارضية للسلام المستديم في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا جولته الاقليمية من باكو ومن ثم زار موسكو وبعدها يريفان وتبليسي وانقرة حيث تباحث مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقليمي سداسي الاطراف.