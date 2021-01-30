ملك الأردن: لا سلام في العالم دون حل عادل للقضية الفلسطينية

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أفاد الملك عبد الله، أنه “لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.



وأضاف: “هذا الحل يجب أن يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.



واعتبر أن القضية الفلسطينية، بالنسبة للأردن، هي “القضية المركزية الأولى”، مؤكدا استمرار جهود بلاده لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها لحل الدولتين.



ومضى قائلا: “نحن مستمرون أيضا بحمل شرف مسؤولية حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات”.



وتابع: “نكرس كل إمكاناتنا لحماية المقدسات في القدس وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.