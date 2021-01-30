قاليباف يؤكد اهمية تعاون ايران والصين في انتاج لقاح كورونا

قاليباف اكد على الاسراع في استلام لقاح كورونا من الصين، مضيفا: عقب متابعة الجمهورية الإسلامية الايرانية، خلال الاجتماع الرسمي الأخير لرئيسي البرلمانين الإيراني والصيني، والذي عقد عبر الفضاء الافتراضي، وصف قاليباف التعاون بين طهران وبكين في مكافحة فيروس كوفيد – 19 بانه تجربة ناجحة وأكد على استلام لقاح كورونا من الصين بشكل فوري.



واضاف: بدوره أكد رئيس مؤتمر الشعب الصيني، لي جان شو، على ارسال اول شحنة من اللقاح في المستقبل القريب، وأكد على متابعة الموضوع والاهتمام الجاد بهذا الطلب.



واختتم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية قائلا: كما تقرر أن يقوم المتخصصون والشركات الإيرانية والصينية بتسريع تعاونهم في مكافحة فيروس كورونا والإنتاج الوفير للقاحات.