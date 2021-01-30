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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 21:50

إغلاق كافة الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية في سوريا

إغلاق كافة الموانئ البحرية بسبب الأحوال الجوية في سوريا
‏وأوضحت الوزارة أن الإغلاق يبدأ من اليوم وحتى إشعار آخر ويشمل الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد في اللاذقية وطرطوس وأرواد وبانياس.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت من رياح شديدة تستمر من مساء اليوم وحتى صباح الغد على المناطق الساحلية والمنطقة الوسطى والقلمون.

وأوضحت المديرية أن الرياح ستصبح عاصفة أحيانا وتتجاوز هباتها 90 كيلومترا في الساعة.

وطلبت توخي الحذر والحيطة خاصة في المناطق الساحلية.

وكانت الوزارة أعلنت قبل نحو أسبوعين إغلاق الموانئ التجارية في البلاد أمام الملاحة البحرية نتيجة الظروف الجوية.
مصدر : وكالات
رقم : 913343
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