الملف النووي: الموقف الايراني ثابت

وأضاف عموئي في حوار صحفي أن "الرياض لم يكن لها موقع في المفاوضات النووية"، ليؤكد أنه انطلاقاً من ذلك "لا علاقة للسعودية بالقضايا المرتبطة بالاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية وأطراف الاتفاق".



إلا أن عموئي أكد أن طهران "مستعدة للحوار مع السعودية إن رغبت في ذلك، سواء بشكل ثنائي أو مع الدول العربية الجارة".



وفي معرض الرد على سؤال بشأن اشتراط الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بعودة إيران إلى تنفيذ كامل تعهداتها النووي، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إن "على أميركا وأوروبا أن تتخذا الخطوة الأولى للحفاظ على الاتفاق النووي".



وأضاف عموئي أن بلاده "نفذت جميع تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الالتزام في 15 تقريراً"، مشيراً إلى أنها "بدأت بتقليص تعهداتها بناءً على البند الـ36 للاتفاق النووي رداً على نكث أميركا تعهداتها من خلال الانسحاب الأميركي غير القانوني من الاتفاق النووي وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتها الـ11".



وقال إن الموقف الأوروبي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "كان محبطاً لإيران"، مشدداً على أنه "إذا رغب الغرب في الحفاظ على الاتفاق النووي السابق، فعليه أولاً تنفيذ تعهداته بشكل مؤثر".



وأكد المسؤول الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "أننا لسنا راغبين في إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا لسوابقها السلبية في هذا الخصوص وعدم الثقة بها".



وحول القانون الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع الشهر الماضي لاتخاذ خطوات نووية لإجبار الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على إلغاء الحظر ، قال عموئي إن "مجلس الشورى الإسلامي يتابع تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر بحذافيره وبشكل جاد".



ويشار إلى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد قال امس الجمعة في تصريحات اثارت استغراب الجميع انه سيشارك في المفاوضات النووية الايرانية بعض الشركاء الاقليميين للقوى الدولية بمن فيهم السعودية .



ومن وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية فلاتكون هناك اي مفاوضات جديدة فحسب بل انه في حال احياء الاتفاق النووي فيجب اولا الغاء الحظر الاميركي المفروض على طهران وثانيا ينبغي على الجانب الغربي ابعاد اي فكر بشان اجراء مفاوضات مجددة حول الاتفاق السابق.



في الوقت الذي وفقا لقانون الاجراء الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي الايراني فقد بدات عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وتسير العملية بشكل قوي وطبقا للجدول الزمني المحدد لها وفي الظروف التي قرر المجلس خروج ايران من البروتوكول الاضافي خلال الاسابيع القليلة القادمة في حال بقي الطرف الغربي مصرا على مواقفه التعجيزية فان تصريحات ماكرون يبدو انه جاءت لاستمالة الجانب السعودي الذي اصبح عاحزا وبلا ماوى بعد مغادرة ترامب البيت الابيض.