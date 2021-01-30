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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 22:02

هل يسقط ابن سلمان؟

هل يسقط ابن سلمان؟
وقال السحيمي في تغريدة على تويتر أنه وحسب المعلومات الموثقة بالخارج والداخل سينتهي مستقبل ابن سلمان السياسي إذ سيتم اعفاءه من ولاية العهد وتجريده من كل المناصب.

وأضاف السحيمي ان ولاية العهد ستنتقل للأمير أحمد بن عبدالعزيز وسيتم حل مجلس الشورى ليحل محله برلمان منتخب من الشعب واقسم بالله أنه لا يقدح من رأسه.

وأضاف السحيمي في تغريدة أخرى ما نصه:"بالأفق القريب بزوغ فجر جديد بإذن الله لبلادنا بلاد الحرمين بتوفيق من الله ثم بجهود احرار وشرفاء الأمة إنهم جنود مجهولين بالوقت الحالي وفي الغد القريب على منصات العز والشرف يتم تكريمهم وتسجل اسمائهم بالذهب بصفحات التاريخ".

تغريدة السحيمي لاقت تفاعلاً اذ علّق عليها حساب مدير متقاعد قائلاً أن محمد بن نايف. مختصر الكلام لا ينفع للحكم نهائياً.. تعاملت مع الامير احمد. متواضع و عادل جدا مع كل من استخدمهم لاي عمل خاص. او عام. هل ينفع للحكم. والله اعلم نعم اذا ملكية دستورية على ان يستلم شؤون الدولة رئيس الوزراء. مبس كارثة على المملكة نحتاج عقود لاصلاح ما هدم.

الجدير بالذكر أن ابن سلمان استلم خزينة الدولة والميزانية تعاني عجزاً بقيمة 54 مليار ريال، والآن بعد 6 سنوات من الفساد والحروب العبثية والمشاريع الوهمية و "أنشطة الترفيه"، أصبح العجز في الميزانية 300 مليار ريال.

والجدير بالذكر أيضاً ان المشاكل حول ابن سلمان تتعاظم في كل يوم فمنذ الإعتقالات الذي نفذها في صفوف أبناء عمومته والتجار والمتنفذين في المملكة والجميع يتحيّن الفرصة للإنقضاض عليه والإطاحة به من سدة الحكم.
مصدر : وكالات
رقم : 913346
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