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السبت 30 كانون الثاني 2021 ساعة 22:06

العراق..الحشد الشعبي يؤكد تمشيط 3 الاف كم في ديالى

العراق..الحشد الشعبي يؤكد تمشيط 3 الاف كم في ديالى
وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني،ان” الوية الحشد الشعبي في ديالى نجحت في تمشيط 3 الاف كم 2 خلال الاشهر 16 الماضية والتي من خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش الارهابي وتدمير مضافاته واعتقال قادته”.

واضاف الحسيني،ان” عمليات التمشيط التي حدثت هي الاعلى بعد 2014 وجاءت لتامين مناطق واسعة ومترامية خاصة في المدن والقرى المحررة مؤكدا بان 50% من المناطق التي جرى تمشيطها هي زراعية تتضمن جداول وبساتين واسعة معقدة جدا من ناحية الجغرافية”.

واشار الى ان” عمليات التمشيط اسفرت عن تدمير عشرات المضافات وضبط اسلحة وعبوات ناسفة بالاضافة الى قتل اكثر من 40 ارهابي بينهم 11 قيادي مؤكدا بان ستراتيجية العمليات المباغتة مستمرة في قواطع ديالى”.

وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى ابرزها 24-23-110 وهي تقوم بواجباته مهمة في مكافحة الارهاب”.
رقم : 913348
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