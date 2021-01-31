ظريف يدعو إلى إعادة فتح الطريق بين إيران ونخجوان وأرمينيا

وفي حديثه على هامش زيارة السبت إلى معبر جولفا الحدودي، قال محمد جواد ظريف إن إعادة فتح طريق جولفا - ناخيتشيفان - أرمينيا يمكن أن يعيد الازدهار إلى منطقتي جولفا وآراس في إيران.



وقال ظريف إنه أثار القضية في اجتماعاته مع كبار المسؤولين في ناخيتشيفان وجمهورية أذربيجان، وقال "إن إعادة فتح هذه الطرق سيكون في مصلحة جميع الأطراف".

ومع انتهاء التصعيد الأخير في نزاع كاراباخ، حث وزير الخارجية الإيراني على التعاون الجماعي لتجنب المزيد من الحروب، مشيراً إلى أن "التعاون الجماعي بين دول المنطقة يمكن أن يتجنب الصراعات في المستقبل".



وتم إغلاق طريق العبور منذ اندلاع الصراع في كاراباخ في 27 سبتمبر من العام الماضي، وانتهى الصراع الدامي بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بهدنة بوساطة روسية.



وفي تصريحاته السبت، أعرب ظريف عن سعادته بنهاية الصراع في كاراباخ، متطلعاً إلى إحلال السلام والصداقة في المنطقة، وقال أن "الوقت قد حان لكي نتطلع جميعًا إلى الأمام".



وكاراباخ معترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، لكنها احتلت من قبل الانفصاليين من أصل أرميني بدعم من أرمينيا منذ عام 1992 عندما انفصلوا عن أذربيجان في حرب أودت بحياة حوالي 30 ألف شخص.



