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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 09:54

عودة 15 صياداً إيرانياً إلى البلاد بعد الإفراج عنهم من قبل الهند

عودة 15 صياداً إيرانياً إلى البلاد بعد الإفراج عنهم من قبل الهند
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، إن "15 صياداً إيرانياً المفرج عنهم من قبل السلطات الهندية وصلوا الليلة الماضية إلى ميناء جابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد"، مضيفة إن "ممثل وزارة خارجية الإيرانية في المنطقة الحرة في جابهار كان في استقبال الصيادين المفرج عنهم".

وفي يوم الجمعة الماضي، قال السفير الإيراني دلهي، علي جكني للوكالة الرسمية "إيرنا"، إنه "بعد المتابعة وبالتعاون مع السلطات الهندية، غادر 15 صياداً إيرانياً مسجونين في الهند إلى طهران"، مضيفاً إن "هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا في البداية في بنغالور واحتجزوا هناك، كانوا في وضع صعب للغاية وبعد عدة جولات من المحاكمة والحصول على محام، تمت تبرئتهم بشكل نهائي".
رقم : 913587
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