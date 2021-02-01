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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 10:08

روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة

روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة
ولدى زيارته صباح اليوم الاثنين مع اعضاء الحكومة لمرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل، قال الرئيس روحاني أن الامام الخميني (رض) وطوال فترة النهضة الاسلامية والثورة علمنا دروسا قيمة، أهمها الاعتماد على الشعب، في حين ان المعروف ان القادة في معظم الثورات يعتمدون على الاحزات السياسية أو القوة العسكرية او يعتمدون على الخارج ليتمكنوا من انجاح ثوراتهم، لكن الامام الخميني لم ينتخب أي من هذه الطرق لأنه كان يعتبر ان القوة الاساسية هي قوة الشعب.

واضاف الرئيس روحاني، أن خطاب الامام التاريخي في مقبرة جنة الزهراء في اليوم الأول من عودته الى ايران يعد ميثاق جمهوريتنا واسلاميتنا، كما يعد اساس النظام الاسلامي وما دمنا متمسكين بما جاء في ذلك الخطاب ومطبقين له فنجن منتصرون.

وأوضح ان الامام الراحل في ذلك الخطاب لم يتحدث فقط عن المشروعية الدينية بل تحدث ايضا عن رأي الشعب والمقبولية والعقلانية ، حيث اكد ان الملكية ليست نظاما عقلانيا، فالعقل لن يقبل مطلقا ان يأتي شخص عن طريق الانقلاب ويفرض سلطته على الشعب.

وكان الرئيس روحاني بمعية اعضاء الحكومة قد حضر اليوم في مرقد الأمام الراحل لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.
رقم : 913588
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