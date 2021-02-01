عمان وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى ،امس الأحد، بين الصفدي والجرندي.



وتناولت المحادثة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ضوء الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالقاهرة يوم 8 شباط 2021 بالقاهرة.



وشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وضرورة إعادة الزخم إليها في المحافل العربية والإقليمية والدولية.



وذكر الجرندي بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الأخيرة بتاريخ 26 الجاري برئاسة تونس، والتي كانت مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في استحثاث الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لها وإرجاع الحق الفلسطيني، استنادا للمرجعيات الدولية والمبادرة العربية.