وصول قافلة أسلحة إلى القاعدة الأمريكية بريف دير الزور

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قافلة مؤلفة من عدة آليات وشاحنات ومحملة بالأسلحة والمساعدات اللوجستية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي والذي حولته إلى قاعدة عسكرية لتعزيز وجودها وسرقة الثروات السورية.



وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية زادت منذ أسابيع تعزيزاتها لمجمل قواعدها في الجزيرة السورية بالتوازي مع أنباء عن البدء بانشاء قاعدة جديدة لها في منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.



ويدخل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى المناطق التي يحتلها بشكل مستمر لتعزيز قواعده حيث عمد بالتواطؤ مع عناصر “قسد” إلى تحويل العديد من حقول النفط والمنشآت الحكومية والمدارس والمستوصفات في الجزيرة السورية إلى قواعد عسكرية.