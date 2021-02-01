سلطنة عمان تمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع

وهذا هو التمديد الثاني للإغلاق الذي بدأ منتصف يناير الجاري، في محاولة للحيلولة دون انتشار سلالات جديدة من الوباء بالسلطنة.



وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في وقت سابق من يوم أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.



وأوضحت اللجنة أن القرار اتُّخذ بناءً على توصيات الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة، وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به.



وأشارت اللجنة إلى أنها مستمرة في متابعة وتقييم مستمرَّين لوضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة والعالم، وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني من الإصابة به.



والأحد الماضي، أغلقت السلطات العُمانية حدودها البرية أسبوعاً آخر؛ للحد من العدوى بفيروس كورونا، خاصة مع ظهور سلالة جديدة أسرع انتشاراً في عدد من دول العالم.