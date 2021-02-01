تزامن ذلك مع اقتراب اجراء الانتخابات في الكيان الاسرائيلي واحتمال هزيمة نتنياهو فيها، كما تزامن مع قرار حكومة بايدن مراجعة بيع طائرات اف 35 للامارات، الشرط الذي فرضته أبو ظبي للتطبيع مع الاحتلال.



وقالت وسائل الاعلام العبرية نقلا عن مسؤول في الكيان الاسرائيلي إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيختصر رحلته المقرّرة إلى الإمارات، الشهر المقبل، إلى 3 ساعات فقط بدلا من ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه لن يزور البحرين ودبيّ كما كان مقرّرًا.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الأحد، عن مسؤول كبير في الحكومة (لم تسمه)، أن "نتنياهو، قرر تقصير زيارته المخطط لها إلى الخليج، من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط".



وقال خبراء أن قرار نتنياهو اختصار الزيارة إلى الإغلاق المفروض في الكيان الاسرائيلي بسبب تفشّي فيروس كورونا.



وسبق أن أجّل نتنياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.



وهذه الزيارة أول زيارة علنية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى أبو ظبي والمنامة.



ونهاية كانون أول الماضي أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني الماضي. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



وفي نهاية تشرين الثاني الماضي ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول الماضي، وذلك بطلب من البحرين.



مع العلم أنه تم تأجيل زيارة نتنياهو مرتين بعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، بسبب الإغلاق أيضا، حسب ما نشره ديوان رئاسة الوزراء في حينه.



وفي نهاية يناير أفاد موقع أكسيوس (Axios) الإخباري الأميركي بأن الإمارات اشتكت إلى مكتب نتنياهو بعدما قالت كبيرة خبراء الأوبئة الإسرائيلية شارون إيلروي برايس إن عدوى فيروس كورونا انتقلت من دبي لإسرائيل، واعتذر مستشارو نتنياهو عن هذه التصريحات.



وقال الموقع في تقرير له إن برايس انتقدت الحكومة الإسرائيلية في اجتماع افتراضي مع مديري المستشفيات في إسرائيل، وقالت إن "عدد الإسرائيليين الذين توفوا في غضون أسبوعين من السلام مع دبي يفوق عدد من لقوا حتفهم في 70 سنة من الحروب" التي خاضتها إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب.



ومنتصف أيلول الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.