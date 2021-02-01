مصر تفتح معبر رفح بعد شهرين من الاغلاق

وكان المتحدث باسم الوزارة إياد البزم قد أعلن ،مساء السبت الفائت، عن فتح معبر رفح البري أربعة أيام في الاتجاهين من الاثنين حتى الخميس (1-4 فبراير 2021).



وتنتظر أكثر من 7 آلاف حالة إنسانية في قطاع غزة فتح السلطات المصرية معبر رفح البري لتمكينها من السفر، بينما ينتظر الآلاف في مصر للعودة إلى عائلاتهم.



وأغلقت السلطات المصرية في 27 تشرين الثاني الماضي معبر رفح بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه، وأرجعت 223 شخصًا بعدما رفضت السماح لهم بالسفر.