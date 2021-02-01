إيران.. تسجيل 79حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

واضافت لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الإثنین، انه تم تسجیل 6 الاف و 597 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و424 الفا و596 شخصا؛ من بينهم 3986 شخصا في وضع حرج.



واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 216 الفا و 305 اشخاص لغایة الان،ولکن للاسف توفي79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 38 شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 340 الفا و 259 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.