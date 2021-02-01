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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 14:58

الجيش السوري يتوصل لإتفاق مع قيادات في طفس

الجيش السوري يتوصل لإتفاق مع قيادات في طفس
ووفق المصادر فإن قوات الجيش تعهدت بإلغاء الحملة العسكرية المقررة على المدينة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مع بعض المتزعمين المحليين فيها.

وكشفت مصادر من بنود الاتفاق الجديد، بنداً يقضي بالسماح لقوات الجيش بتفتيش نقاط في المدينة، وتسلميها مضادات طيران بحوزة المجموعات المسلحة، على أن يتم ترحيل أحد المسلحين وهو “محمد قاسم الصبيحي” أبرز المطلوبين في المنطقة، نحو الشمال السوري.

وقالت المصادر إن باقي الأسماء التي طالب الجيش بترحيلها بقيت محل تفاوض، حيث أن ما تُعرف باللجنة المركزية في المنطقة، قدمت عرضاً لقوات الجيش يقضي بتسوية أوضاع المطلوبين بكفالة بعض وجهاء عشائر درعا.

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية توتراً شديداً، استقدمت على إثره قوات الجيش تعزيزات عسكرية، كما هددت الشرطة العسكرية الروسية باستخدام الطيران الحربي لقصف بعض مواقع المسلحين في المنطقة الغربية من درعا، ما لم يتم الرضوخ للمطالب، التي تتضمن أيضاً تنفيذ حملة تفتيش بريف درعا الغربي وتسليم السلاح الثقيل للجيش السوري.
مصدر : وكالات
رقم : 913649
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