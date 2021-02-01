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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 15:20

حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ينطلق في 7 شباط

حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ينطلق في 7 شباط
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس:"تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الإثنين دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط الجاري للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة."

وأكد النونو ان قيادة الحركة قررت أن يترأس الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وفد الحركة المشارك في الحوار، مؤكدا ان اللقاءات ستشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ذكرت اليوم الإثنين، ان اللقاء المقرر بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة قد أرجئ الى يوم 5 فبراير المقبل، واشارت الى أن اللقاء لن يُعقد في موعده المعلن مسبقًا.

وذكرت ان الإرجاء يعود لأسباب منها ضغوط عربية وإقليمية تصر على ذهاب حركة فتح موحدة للقاء من خلال إبرام صلح بين قائد الحركة محمود عباس والقيادي المفصول منها محمد دحلان.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع موضوع القائمة المشتركة وبعض النقاط الخلافية المتعلقة بتفاصيل الانتخابات.

وكانت الفصائل والقوى كافة رحبت بقرار إجراء الانتخابات، وستبحث خلال اجتماعات القاهرة ترتيبات إجرائها، والتوافق على كثير من التفاصيل ومعالجة المشاكل الفنية.

ويطالب الفلسطينيون بتنفيذ خطوات على الأرض مع قرب عقد الانتخابات؛ لتوفير متطلبات إجرائها القانونية والسياسية، وهو ما سيجري بحثه أيضًا في اجتماع القاهرة.

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 أيار، والرئاسية في 31 تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات.

وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 آب 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس.

وستكون هذه الانتخابات حال إجرائها الثالثة في تاريخ الفلسطينيين، وكانت عقدت انتخابات رئاسية عامي 1996، و2005، وانتخابات تشريعية أيضًا عامي 1996، و2006.
رقم : 913656
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