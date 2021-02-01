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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 16:36

حماس منفتحة على جميع الخيارات في الانتخابات المقبلة

حماس منفتحة على جميع الخيارات في الانتخابات المقبلة
وقال بدران خلال لقاء تلفزيوني، إن حماس منفتحة على جميع الخيارات بشأن الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها اعتبارًا من مايو القادم، بشرط أن تلبي تطلعات شعبنا الفلسطيني.

وأضاف: "مستعدون وجاهزون لحوارات القاهرة بعد أن قدمنا المرونة العالية.. ذاهبون إلى هناك بعقول وقلوب مفتوحة وبروح وطنية تحمل الشراكة".

وأشار القيادي بدران إلى أن الانتخابات وسيلة وأداة نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، مع الحرص على ألا تتعارض الانتخابات مع أصل القضية الفلسطينية، وأننا شعب تحت الاحتلال.

وأكد بدران أن حوارات القاهرة يجب أن تناقش البرنامج السياسي الذي نريد أن نوصل شعبنا إليه بعد فشل مسار أوسلو.

وقال: "نريد سقفًا سياسيًا يتجاوز أوسلو، ونحضر لمرحلة جديدة، وأن نتفق على الوسائل التي نقاوم بها الاحتلال".
ولفت بدران إلى أن وثيقة الوفاق الوطني ربما تكون أرضية للبرنامج السياسي في نقاشات وحوارات القاهرة.

وتابع: "حوار القاهرة يجب أن يناقش الغموض في بعض مراسيم الانتخابات، مؤكدًا على أن هناك إجماع فلسطيني على ذلك".

وقال بدران إن بيئة الضفة الغربية تخلو من الحريات، مشيرًا إلى أنه لا بد من وجود بيئة مناسبة لكي تتحرك القوى الفلسطينية دون التخوف من اعتقال واستدعاء أو ملاحقة.
وأضاف "سنؤكد في القاهرة أنه لا بد من جود ميثاق شرف يؤكد حرية الكل الفلسطيني في العمل دون ملاحقة من الأجهزة الأمنية".

وأكمل بدران: "نريد احترام نتائج الانتخابات والاعتراف بها، وهذا خيار الفلسطينيين، وعلى العالم أن يحترمه".

وشدد على أن قطاع غزة له متطلبات وحاجات، ويعاني من حصار منذ سنوات طويلة جعل معاناة الناس مضاعفة، وهذا ناقشناه.

وقال بدران: "كان هناك توافق أولي أنه لا بد أن يشعر شعبنا في غزة أنه على صعيد واحد مع الضفة الغربية، وألا يقسم لموقع جغرافي أو انتماء سياسي".

وأكد أنه لا يمكن أن نتجاوز القدس في الانتخابات القادمة، وهي جزء أصيل من أرضنا الفلسطينية، ولا يمكن أن نسلم للاحتلال بالتحكم بمصيرها.

وبين أن حوارات القاهرة ستناقش شكل المشاركة في الانتخابات مع الكل الوطني، وأن تمر بأكبر قدر من المكاسب.
مصدر : وكالات
رقم : 913674
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