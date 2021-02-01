قائد الثورة الاسلامية يعزّي برحيل اية الله نظري خادم الشريعة

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، ان رسالة العزاء الصادرة عن سماحته بالمناسبة جاءت على الشكل التالي :



بسم الله الرّحمن الرّحیم

اني اقدم العزاء برحيل العالم الجليل المرحوم "اية الله الحاج الشيخ عبد الله نظري" (رحمه الله)، الى اسرته الكريمة ومحبيه وكافة المواطنين الاعزاء في محافظة مازندران.

لقد كان المغفور له، احد التلامذة القدامى للامام الراحل (ره)، ويعود سجله الحافل بالنضال الى حقبة الاستبداد في عهد الطاغوت، حيث كان ملجأ الشبان السائرين على نهج الحقيقة والدين الاسلامي المبين في مسجد ساري الكبير؛ وبعد انتصار الثورة الاسلامية لقد كان الفقيد على الدوام مساندا ومروجا لتعاليم الثورة والحركات الثورية.

اسأل الباري تعالى ان يمنّ عليه بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات.



في سياق متصل، قدم رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، العزاء والمواساة الى اسرة العالم الروع "اية الله الشيخ عبد الله نظري خادم الشريعة" (رحمه الله)، والحوزات العلمية و"المواطنين الشرفاء" في محافظة مازندران (شمالي البلاد)؛ سائلا الباري تعالى له بالرحمة الواسعة ولذويه بالصبر والعافية.