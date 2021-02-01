الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 16:38

قائد الثورة الاسلامية يعزّي برحيل اية الله نظري خادم الشريعة

قائد الثورة الاسلامية يعزّي برحيل اية الله نظري خادم الشريعة
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، ان رسالة العزاء الصادرة عن سماحته بالمناسبة جاءت على الشكل التالي :

بسم الله الرّحمن الرّحیم
اني اقدم العزاء برحيل العالم الجليل المرحوم "اية الله الحاج الشيخ عبد الله نظري" (رحمه الله)، الى اسرته الكريمة ومحبيه وكافة المواطنين الاعزاء في محافظة مازندران.
لقد كان المغفور له، احد التلامذة القدامى للامام الراحل (ره)، ويعود سجله الحافل بالنضال الى حقبة الاستبداد في عهد الطاغوت، حيث كان ملجأ الشبان السائرين على نهج الحقيقة والدين الاسلامي المبين في مسجد ساري الكبير؛ وبعد انتصار الثورة الاسلامية لقد كان الفقيد على الدوام مساندا ومروجا لتعاليم الثورة والحركات الثورية.
اسأل الباري تعالى ان يمنّ عليه بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات.

في سياق متصل، قدم رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، العزاء والمواساة الى اسرة العالم الروع "اية الله الشيخ عبد الله نظري خادم الشريعة" (رحمه الله)، والحوزات العلمية و"المواطنين الشرفاء" في محافظة مازندران (شمالي البلاد)؛ سائلا الباري تعالى له بالرحمة الواسعة ولذويه بالصبر والعافية.
رقم : 913676
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
1 شباط 2021
روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة
روحاني: الامام الخميني أدرك قبل عقود ان القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة
1 شباط 2021
الحكومة الإيرانية تجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني
الحكومة الإيرانية تجدد العهد مع مبادئ الإمام الخميني
1 شباط 2021
الثورة الإسلامية هي نواة التحرر من الاستكبار
الثورة الإسلامية هي نواة التحرر من الاستكبار
المراسلة معصومة فروزان
1 شباط 2021
الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية
الإمام الخميني أول من أوقد نار الصحوة الإسلامية
المراسلة معصومة فروزان
31 كانون الثاني 2021
ظريف يدعو إلى إعادة فتح الطريق بين إيران ونخجوان وأرمينيا
ظريف يدعو إلى إعادة فتح الطريق بين إيران ونخجوان وأرمينيا
31 كانون الثاني 2021
إيران الدولة الخامسة في تصنيع تكنولوجيا ACU
إيران الدولة الخامسة في تصنيع تكنولوجيا ACU
31 كانون الثاني 2021
الثورة الإسلامية لها أثر كبير في المجتمع العراقي
الثورة الإسلامية لها أثر كبير في المجتمع العراقي
المراسلة معصومة فروزان
31 كانون الثاني 2021
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
30 كانون الثاني 2021
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
إيراني تنفي مزاعم إسرائيلية عن تحليق مقاتلات فوق طهران
30 كانون الثاني 2021
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
حلُ الدولتين وصفقة القرن وجهان لعملةٍ واحدةٍ
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
30 كانون الثاني 2021
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة
30 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الثورة الإسلامية.. فكر لا يعرف الظلام إليه طريقاً
إيران تحتفل بالذكرى الـ42 لإنتصار ثورتها.. أين ترامب وبومبيو؟
الجيش الايراني: الثورة الاسلامية اليوم في ذروة الاقتدار بالمنطقة والعالم
أمريكا والكيان الصهيونيّ عقبة في طريق المصالحة الفلسطينيّة