ارتفاع جديد في إصابات كورونا في العراق

اسلام تايمز (العراق)- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، مشيرة إلى تسجيل 984 إصابة جديدة، و 1255 حالة شفاء، و10 وفيات بالفيروس.