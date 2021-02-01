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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 17:38

بكين تعلق على انقلاب ميانمار

بكين تعلق على انقلاب ميانمار
وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي دوري: "لقد لاحظنا ما حدث في ميانمار ونحاول زيادة فهم الوضع". واستطرد وانغ قائلا إن "الصين جارة صديقة لميانمار. ونأمل أن تستطيع جميع الأطراف في ميانمار التعامل بشكل مناسب مع الخلافات وفقا للإطار الدستوري والقانوني وحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي"؛ بحسب ما ذكرته وكالة " شينخوا" الصينية.

وكان جيش ميانمار، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 913692
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