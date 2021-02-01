منظمة التحريرالفلسطينية: نحن واثقون من نجاح حوار القاهرة

وقال الرجوب "إننا نتوجه إلى القاهرة وكلنا ثقة بنجاح الحوار الوطني الفلسطيني ، وأن الهدف من إطلاق حوار وطني شامل يهدف في الأساس لإنجاح المسار الديمقراطى لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية".



وشدد الرجوب على أن "مهمتنا وواجبنا تذليل كل العقبات.. ونثق في التزام الإخوة المصريين وأن الجهات التي ستستضيف الحوار الوطني الفلسطيني تعمل على إنجاحه".



كما أكد الرجوب أنه "على ثقة في أن كل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس معنية بإنجاح هذا الحوار لإنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية".



ويبدأ في الثامن من فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة حوار بين الفصائل الفلسطينية لبحث ترتيبات الانتخابات الفلسطينية.