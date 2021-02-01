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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 18:06

رئيس الاركان الايرانية: ايران تمضي في الطريق شامخة مرفوعة الراس

رئيس الاركان الايرانية: ايران تمضي في الطريق شامخة مرفوعة الراس
جاء ذلك في كلمة القاها اللواء باقري اليوم الاثنين خلال ملتقى "تبيين خطاب مدرسة الشهيد سليماني في القوات المسلحة لارساء الامن المستديم".

وقال رئيس الاركان الايرانية: ان مجيء ورحيل الادارات الاميركية المختلفة خلال الاعوام الـ 42 الماضية قد اثبت للجميع بان لا فرق بين مجيء رئيس من هذا الحزب او ذاك الحزب في النوايا النهائية ومنهج هذا العدو الغادر.

واشار اللواء باقري الى ان هذا العدو يشهر السلاح حينا ويبرز القبضة الحديدية في قفاز مخملي حينا اخر واضاف: ان عداء هذا العدو امر قطعي ومحسوم وفيما لو راى لحظة من التهاون لدينا فانه لا يتردد في الهجوم.

واكد رئيس الاركان الايرانية بان الشعب متمسك بقوة بقيم واهداف الدفاع المقدس وقال: ان من يعتدي علينا سنتصدى له بالتاكيد وهذا من بركة مدرسة الشهيد سليماني.

واضاف: ان الاعداء تمنوا ان لا ترى الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية ولكن ماذا حدث؟ الجمهورية الاسلامية الشامخة تمضي في طريقها بعزة وشموخ مع الحفاظ على كل اهدافها وتطلعاتها وهي اليوم تتبوأ مكانة اسمى مقارنة مع ما مضى.
رقم : 913695
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