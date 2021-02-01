مسؤول افغاني ينجو من هجوم بقنبلة في كابل

وقالت شرطة كابل إن الانفجار الأخير وقع بالقرب من عربة مدرعة كانت تقل خوشنوود نابيزادا المسؤول بوزارة السلام ورئيس تحرير وكالة "خاما برس" المحلية للعمل.



ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان الهجوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على موقع "تويتر" إن "الهجوم المستهدف اليوم في كابل ضد مسؤول كبير مشارك في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يشبه الهجوم على عملية السلام نفسها".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



واستهدفت التفجيرات في الأسابيع الأخيرة سياسيين ومسؤولين أمنيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين.



وتتفاوض "طالبان" والحكومة الأفغانية في قطر للتوصل إلى اتفاق سلام. وقد استؤنفت تلك المحادثات في يناير بعد انقطاع دام نحو شهر.