وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :”قطعت قوات قسد جميع الطرق المؤدية إلى مدينة القامشلي وفرضت حصارا كاملا على مركز المدينة الذي يضم المربع الأمني التابع للحكومة السورية”.



إلى ذلك، أبدت مصادر مقربة من فريق التفاوض بين الحكومة السورية وقسد، تخوفها من التصعيد في مدينة القامشلي باعتبارها تمثل ثقلا كبيرا للحكومة السورية لوجود مطار وقواعد عسكرية بها.



وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ (د.ب.أ)، أن أي خطوة يمكن أن تقدم عليها "قسد" في مدينة القامشلي سوف تخلط جميع الأوراق وتمثل تصعيدا خطيرا لا ترغب به الولايات المتحدة وروسيا.



وتشهد محافظة الحسكة تصعيدا منذ بداية العام الجاري بعد فرض قوات قسد حصاراً على حيي طي وحلكو العربيين.



وتوترت الأجواء أمس بعد استشهاد أحد المحتجين وإصابة أربعة وسط مدينة الحسكة، التي تفرض قوات "قسد" حصارا عليها منذ حوالي 20 يوما.