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الاثنين 1 شباط 2021 ساعة 22:02

لبنان تنفي مطالبة عون بالثلث المعطل في الحكومة

لبنان تنفي مطالبة عون بالثلث المعطل في الحكومة
وقال البيان : “تصرّ أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 كانون ثان/يناير الماضي”.

وأضاف البيان: “حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكّر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، ويكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية”.

يذكر أنه كان قد تم تكليف سعد الحريري، في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة حسان دياب الذي قدم استقالتها في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 آب/أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.

وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون أول/ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً.

وفي المقابل، قدم الرئيس عون لرئيس الحكومة المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 14 لقاء بين الرئيسين عون والحريري. وبرزت في الآونة الأخيرة بيانات مضادة من كلا الطرفين يتهم كلاً منهما الآخر بتعطيل تشكيل الحكومة.
مصدر : وكالات
رقم : 913733
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