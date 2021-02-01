مواطنون سعوديون يعبرون عن استيائهم من سياسات بن سلمان

وتفاعل آلاف السعوديين مع وسم “#عاطلون_في_بلد_النفط”، وقالوا إن ابن سلمان أنفق مبالغ طائلة من العائدات النفطية للمملكة على مشاريع أثبتت فشلها ومليارات الدولارات على صفقات السلاح الضخمة، ورحلات الترفيه والعقارات خارج المملكة.



بالإضافة إلى التهاون بتطبيق قانون سعودة الوظائف الذي يحتم على الشركات الأجنبية والمحلية توظيف نسبة معينة من السعوديين للمساهمة في تخفيض البطالة في المملكة.



ولا يقتصر الأمر على ما ذُكر أعلاه فحسب بل فاقم من مشاكل السعوديين استحداث ضريبة القيمة المضافة التي بدأت بـ 5% وارتفعت لتصبح 15% مما اثقل كاهل المواطن الذي يعيش براتب لا يكفي حاجاته الأساسية اصلاً لتُضيف الضريبة اعباءً فوق أعبائه.



وفاقم من المشاكل التي يعانبها المواطن السعودي والمقيم على حد سواء ارتفاع اسعار السلع الأساسية ومن ضمنها اسعار المحروقات التي شكلت هاجساً للكثيرين الذين يضطرون للتنقل بين مدن السعودية للإلتحاق بوظائفهم و خاصة المعلمين الذي لا يتقاضون رواتب مجزية ويضطر الكثير منهم الى العمل في منطقة تبعد عن محل سكنه بمئات الكيلومترات يومياً.



أضف إلى ذلك ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي وصلت لأرقام غير منطقية وتشكل نوعاً من السرقة المقننة التي تقوم بها الدولة حتى لا يجد المواطن وقتاُ للتفكير بغير كيفية تحصيل قوت يومه.



فإذا كانت هذه المشاكل تواجه من يمتلك وظيفة ويتحصل على راتب فماذا يفعل من لا وظيفة له ولا راتب يعتاش منه؟؟.



وكتب تركي الشلهوب على حسابه بتويتر: يريدون إشغال المواطن واستهلاك وقته بالعمل إلى أقصى حد لسد احتياجاته الأساسية فقط.



وأضاف: يعمل 8 ساعات باليوم دون عائدٍ كبير، فيضطر إلى العمل بوقت إضافي، ولن يكفيه ذلك، فيدفع نساء بيته للعمل أيضا .. هذه هي الرؤية الحقيقة التي يُراد تنفيذها”.