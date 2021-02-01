الزبيدي من روسيا ينقلب على اتفاق الرياض

وطمأن الزبيدي أنصاره، في أول خطاب متلفز له بث على قناة المجلس من موسكو، على مستقبل “الدولة الجنوبية”، موضحًا أنه سيلتقي بقيادات وزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما.



وكان وفد الانتقالي قد بدأ اليوم أول لقاءاته بالمسؤولين الروس في إطار مساعيه الحصول على دعم لتمثيل الجنوب في مفاوضات السلام الشاملة التي يدفع المجتمع الدولي نحوها وعلى رأسه روسيا.



وفي المقابل، تصاعدت حدة القلق في صفوف تيار هادي وحزب الإصلاح، من تداعيات هذه الزيارة بالتزامن مع تصريحات الزبيدي، فضلًا مع ورود أنباء عن زيارة أعضاء من وفد حكومة صنعاء في الوقت ذاته.



وعلق مستشار وزير دفاع حكومة هادي المستقيلة، يحيى أبو حاتم، على الزيارة متسائلًا عن سرها وما إذا كان توقيت زيارته مع وفد صنعاء مجرد صدفة أم وفق ترتيب مسبق.



وعلى الرغم من عدم تأكيد صنعاء عن زيارة لوفدها إلى روسيا، إلا أن تصريحات أبو حاتم، وهو قيادي في حكومة هادي المستقيلة ، تشير إلى تصاعد مخاوف ما تسمى بـ”الشرعية” من التحركات الروسية واستخدامها لعلاقاتها في خلق جو التفاوض بين الانتقالي و ممثلي صنعاء السلطتين الفعليتين في اليمن شمالا وجنوبًا.



يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي، أحمد بن بريك، قد صرح لصحيفة الجمهورية المصرية قبل توجهه إلى العاصمة الروسية رفقة وفد الانتقالي المفاوض، عن مفاوضات مباشرة مع وفد صنعاء.