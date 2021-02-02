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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 09:53

بكين تدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء

بكين تدعو واشنطن لإعادة علاقات البلدين لمسار بناء
وكان يانغ يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.

ويانغ هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعد تولي إدارة بايدن المهام في 20 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة النظر في سياسات إدارة ترامب. وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيتعامل مع الصين "بمنهج الصبر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن من مصلحة بلاده التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي.
مصدر : وكالات
رقم : 913810
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