السفير القطري يستقبل قيادة حركة حماس في غزة

وضمّ وفد الحركة الذي استقبله السفير العمادي، كل من يحيى السنوار وروحي مشتهى والدكتور خليل الحية، بحضور خالد الحردان نائب رئيس اللجنة.



وناقش السفير العمادي مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية كافة بعد نجاح العملية الانتخابية المرتقبة.



وأكد في تصريح، على وقوف دولة قطر بجوار أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة، والذي كان آخره إعلان سمو أمير دولة قطر تقديم منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لسكان القطاع لعام 2021.



من جهته، أعرب يحيى السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المنحة القطرية الأخيرة والدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، وتنفيذها للعديد من المشاريع الحيوية والهامة في كافة القطاعات وأهمها الأبنية والطرق والبنية التحتية والكهرباء والمساعدات الإنسانية وغيرها.



وتقدم السنوار للسفير العمادي بالتهنئة بإقامة المقر الجديد للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مشيدا بجودة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين.