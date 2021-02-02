وكالة: جيش ميانمار اعتقل المئات خلال الانقلاب

وذكرت الوكالة أن الاعتقالات شملت قيادة ونشطاء حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، وكذلك رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي، وكذلك العديد من أفراد عائلات قادة الحزب الحاكم.



وأشارت الوكالة إلى أن الجيش في ميانمار اعتقل كذلك في العاصمة نايبيداو، جميع أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم، ومن الأحزاب التي تمثل الأقليات القومية. وشملت الاعتقالات أيضا بعض الشخصيات العامة التي انتقدت الجيش.



وأكدت الوكالة أن أونغ سان سوكي، تخضع للإقامة الجبرية في المنزل، ويسمح لها في بعض الأحيان بالتجول في فناء الدار.



وكان جيش ميانمار قد أعلن ،أمس الاثنين، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وبرر ذلك بحدوث تزوير على نطاق واسع في انتخابات نوفمبر، التي فاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".