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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 11:03

مبعوثة الأمم المتحدة تشيد بالحوار السياسي الليبي

مبعوثة الأمم المتحدة تشيد بالحوار السياسي الليبي
إذ عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في جنيف لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة.

وأبدت مبعوثة الامين العام للامم المتحدة الى ليبيا ستيفاني ويليامز ارتياحها لما وصفته بالتقدم الذي يحرزه اعضاء الملتقى وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقالت ستيفاني ويليامز:"احرزتم تقدما مهماً نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة ومن أجل استعادة الديموقراطية والتزام حقيقي بالقول والفعل ومن أجل عودة جميع النازحين ومن هم في الخارج ومن أجل تجديد شرعية مؤسساتکم".

وشهد اليوم الاول للاجتماعات، جلسة تفاعلية بين أعضاء الملتقى ومرشحي المجلس الرئاسي تحدث خلالها كافة المرشحين عن برامجهم وخططهم للفترة الانتقالية وصولا لاجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من كانون الاول من العام الجاري.

كما أجاب المرشحون علی أسئلة جمعتها البعثة الاممية خلال جلسة حوار رقمية من الف مواطن ليبي حول مسائل اساسية تعنی بمستقبل البلاد.

توحيد الجيش والمؤسسات الامنية والمصالحة الوطنية اضافة الى جبر الضرر والعفو العام والمحاصصة والفساد والكفاءة في التوظيف وعدد اخر من الملفات التي تمثل تحديات كبرى وعلى صعد مختلفة جرى الحديث عنها خلال هذه الجلسة.

استناداً الی خارطة الطريق التي أقرها المنتدی في تونس العالم الماضي من المؤمل أن يصل المجتمعون في ختام هذه الاجتماعات يوم الجمعة المقبل الی اختيار مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة اعضاء ورئيس للوزراء.
مصدر : وكالات
رقم : 913831
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