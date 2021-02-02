البرلمان الإيراني يرفض مشروع الموازنة العامة

وذكرت وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن "144 نائباً صوتوا لرفض مشروع قانون الموازنة العامة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي".



واضافت إن "99 نائباً صوتوا لصالح هذا المشروع فيما امتنع 12 نائباً عن التصويت من إجمالي 261 برلمانياً كانوا في جلسة اليوم".

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بأن "البرلمان عدل مشروع الموازنة والحكومة تعارضه".

وأضاف "نحن متفقون على أن موضوع مشروع قانون الموازنة يجب أن يحل بين البرلمان والحكومة، وقمنا بإجراء تعديلات على ذلك، لكن أصدقائنا في الحكومة يعارضون هذه التعديلات التي ستؤثر على هذا البرلمان".



وأشار قاليباف، إلى إن رئيس الجمهورية حسن روحاني، رفض الحضور إلى البرلمان للدفاع عن الموازنة العامة للبلاد.



وقال قاليباف خلال جلسة البرلمان، اليوم "إنه كان ينبغي أن يكون الرئيس (حسن روحاني) في البرلمان اليوم وفق القانون، وقد وجهت إليه دعوة خطية للحضور قبل عشرة أيام، لكنه لم يرد".



واضاف قاليباف وهو ينتقد عدم حضور روحاني للبرلمان "أنه كان من المتوقع أن يحضر الرئيس هذا الاجتماع ويدافع عن قضايا الدعم ومبيعات النفط وأسعار الصرف وغيرها من القضايا التي أثيرت في مشروع قانون الموازنة، وكان هذا في مصلحة كل من البرلمان والحكومة، وهناك بعض الغموض كان م الأفضل حلها وتعزز من الثقة".



