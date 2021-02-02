إيران: ثلاثة آلاف مفقود في حرب الدفاع المقدس

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن العميد ناصر سعيدي، في اجتماع للجنة، "كان لدينا 13 ألف مفقود خلال ثماني سنوات الدفاع المقدس، وتمكنا من إعادة 10 آلاف منهم بعد التعرف عليهم ودفنهم"، مضيفاً "الآن لدينا 3000 مفقود في جميع أنحاء البلاد".



وأشار القائد العسكري الإيراني عن عدد الشهداء منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، قال "لقد قدمنا 323 ألف شهيد خلال 42 من سنة من عمر الثورة الإسلامية، من بينهم 196 ألف قتلوا في سنوات حرب الدفاع المقدس".



وتقوم اللجنة الإيرانية الخاصة بالبحث عن جثامين المفقودين، بين الحين والآخر بالبحث في أماكن الحرب التي شنها نظام صدام حسين على الجمهورية الإسلامية بعد أقل من عام من انتصار الثورة الإسلامية.