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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 12:34

باكستان: علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية طيبة

باكستان: علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية طيبة
وذكرت مصادر رسمية باكستانية امس الاثنين: ان وزير الخارجية شاه محمود قريشي حضر اجتماع البرلمان للرد على اسئلة النواب حول مستوى العلاقات الراهنة بين باكستان والدول الجارة في الخليج الفارسي والسياسات العامة للحكومة.

وقال قريشي: ان باكستان تحظى بعلاقات جيدة جدا مع جيرانها ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان التوترات مازالت قائمة مع الهند.

واضاف: ان علاقات باكستان مع جميع الدول والجوار ما عدا الهند هي في مستوى جيد ورغم ان اسلام آباد تطمح الى علاقات طبيعية مع نيودلهي لكنها (اسلام آباد) لا تساوم على حساب قضية كشمير.

وتابع وزير الخارجية الباكستاني: ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زار اسلام آباد رسميا (منذ بدء اعمال الحكومة الباكستانية الحالية اي اقل من 3 اعوام) 4 مرات بما يؤشر الى العلاقات الطبية مع هذا البلد الجار.
مصدر : وكالات
رقم : 913842
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