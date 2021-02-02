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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 12:43

مصادر لبنانية: انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات ‘‘إسرائيلية‘‘

مصادر لبنانية: انفجارات في مزارع شبعا ناجمة عن تدريبات ‘‘إسرائيلية‘‘
ولفتت المصادر إلى "سماع أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الاحتلال الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا".

يأتي ذلك، بعدما أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الاثينن، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان إن "محلقة تابعة للعدو الإسرائيلي من نوع (ماتريس - 100) معدلة إسرائيليا، اخترقت عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، الأجواء اللبنانية داخل الخط الأزرق لمسافة 400 متر، حيث تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأسقطوها في محلة خربة شعيب في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سقوط الطائرة داخل الأراضي اللبنانية وقع خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات" عن الطائرة.
رقم : 913844
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