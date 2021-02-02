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الثلاثاء 2 شباط 2021 ساعة 13:58

النهضة التونسية تدين تصريحات المرزوقي بشان الجزائر

النهضة التونسية تدين تصريحات المرزوقي بشان الجزائر
وقالت الحركة السياسية التونسية في بيان لها بهذا الشأن إنها "ترفض هذه التصريحات المسيئة للشقيقة الجزائر، وتعتبرها متسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين". وأشاد بيان الحركة بـ "المواقف الجزائرية الداعمة لتونس ودعمها للتجربة الديمقراطية الناشئة بالبلاد".

يأتي ذلك بعد تصريح لمنصف المرزوقي لقناة "الخليج" في يوم 29 يناير الماضي قال فيها إن "السلطات الجزائرية حاربت الثورة التونسية وناصبتها العداء في سنواتها الأولى، وأن ما عانته الثورة التونسية من النظام الجزائري، لا يقل عن ما عانتهُ من دولة الإمارات ولو بأسلوب مختلف".

وأكد المرزوقي في تدخله في قناة "الخليج" أن الجزائر لم تتردد في "التدخل في الشأن الوطني إبان الثورة (ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زي العابدين بن علي) وبعدها بهدف إجهاضها خوفا من عدواها" حسبما جاء في بيان حركة "النهضة".
مصدر : وكالات
رقم : 913866
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