دوي انفجارات شمال قطاع غزة ناجمة عن مناورات للمقاومة

وتصاعدت اعمدة من الدخان في المنطقة بالتزامن مع أصوات الانفجارات.



من جهتها، قالت وزارة الداخلية بغزة في تصريح مقتضب ان أصوات الانفجارات بمدينة غزة والشمال ناجمة عن اعمال تدريبية للمقاومة.