‘‘التحالف الدولي‘‘ ينفذ عملية إنزال جوي شرق دير الزور

وقالت مصادر اعلامية محلية، إن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي استهدف أطراف بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، اعتقل على إثرها ثلاثة أشخاص دون معرفة شخصيتهم.



وكانت قوات التحالف الدولي اعتقلت وبدعم من قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أحد وجهاء بلدة ذبيان شرق دير الزور، بعملية إنزال جوي أول أمس الأحد أفرجت عنه لاحقا.



وكانت 6 طائرات مروحية للتحالف شاركت بعملية إنزال جوي في منطقة “سوح البوفريو” ومنطقة “طريخم” شرق الصور 20 كم في بادية دير الزور الشمالية، مطلع الشهر الماضي.



ونفذت قوات التحالف الدولي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في 8 نوفمبر، عملية إنزال جوي جديدة في بلدة “غريبة الشرقية” بريف ديرالزور الشمالي، وطالت عددا من الأشخاص.