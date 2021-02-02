السيد رئيسي: الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة

اسلام تايمز (إيران) - قال رئيس السلطة القضائية الايرانية ان الإمام الخميني (ره) جسد قيم ومفاهيم العدالة في المجتمع الايراني واكد على ضرورة مكافحة الظلم ومقارعة الاستكبار.