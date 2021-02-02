بدء فك الحصار عن الحسكة والقامشلي شرقي سوريا

وذكرت المصادر بحسب "RT" أن الاتفاق ينص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الحصار عن المربعين الأمنيين الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.



مصادر RT أكدت استمرار الوضع على ما هو عليه في الشيخ مقصود ومخيمات الشهباء، إذ كان ممثل الجانب الروسي ما يزال في الاجتماع في الحسكة، إلا أنها أشارت إلى أن تلك المعطيات "قد تتغير خلال ساعات".



وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوما وأكدت أيضا أنه تم برعاية روسية.



وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسي، للسماح بالدخول والخروج.



وانطلقت دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفي حارة طي بمدينة القامشلي لفك الحصار.



ومنذ نحو 20 يوما، يحاصر مسلحون موالون للجيش الأمريكي، أحياء وسط مدينة الحسكة وحيي طي ومقاسم حلكو وعدد من القرى في مدينة وريف القامشلي الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية، ويمنعون دخول دخول المواد الغذائية والدوائية والطحين والمحروقات وصهاريج المياه إليها.



وحمل شيوخ القبائل العربية في سوريا، تنظيم “قسد” المسؤولية الكاملة عما سيترتب على استمرار الحصار للأحياء المدنية في المدينتين.